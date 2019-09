PneusMarket punta su Cinisello Balsamo inaugurato il 28 settembre il nuovo centro

PneusMarket, l'azienda di Fintyre Group focalizzata sull’assistenza e sulla vendita retail di pneumatici, approda a Cinisello Balsamo dopo aver inaugurato la nuova sede in via Valdossola 7 nella giornata di sabato 28 settembre.

Dall'azienda spiegano come si è deciso di «continuare il proprio percorso di crescita rafforzando la presenza in una regione importante come la Lombardia».

L’azienda, infatti, vista l’importanza strategica dell’area di Milano, ha deciso di investire nell’apertura di un nuovo centro di assistenza alle porte di Milano, a Cinisello Balsamo, in via Valdossola 7, che è stato inaugurato il 28 settembre alle ore 12 con un grande evento aperto al pubblico organizzato in collaborazione con Michelin.

All’evento hanno partecipato il sindaco Giacomo Ghilardi e Giuseppe Berlino (vice sindaco e assessore alle attività produttive).

Il nuovo centro offre un’ampia gamma di brand e di servizi per auto, furgoni, camper, moto e scooter che spazieranno dall’assistenza pneumatici (riparazione, vendita, manutenzione) alla meccanica leggera, a servizi accessori come sostituzione tergicristalli, ricarica clima e sanificazione abitacolo.

L'amministratore delegato di Tyre Reatail Srl Marco Premoli spiega: «Questa nuova apertura riveste un ruolo strategico nel nostro percorso di crescita. Abbiamo scelto Cinisello Balsamo perché la riteniamo un crocevia fondamentale nel nord-ovest e un avamposto strategico alle porte di Milano».

E poi termina: «Il nuovo centro di assistenza metterà al centro, come sempre, le esigenze e i bisogni dei nostri clienti al fine di offrire loro servizi su misura e di alta qualità a portata di mano».