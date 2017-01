Gran galà al taglio del nastro, inaugurata la nuova sede di Ares Ginnastica in via Pirandello

Dopo la presentazione ufficiale di tutte le squadre agonistiche che prenderanno parte ai campionati di quest'anno, il 22 gennaio è stata inaugurata la nuova sede "Ares Ginnastica" a Cinisello Balsamo, sita in via Pirandello 10.

Presenti all'evento e al taglio del nastro il sindaco Siria Trezzi, il vice sindaco Luca Ghezzi e l'assessore ai lavori pubblici Ivano Ruffa. Tra i presenti anche il presidente e vice di Ares Antonio Lombardo e Cristina Buraschi, assieme al presidente del Comitato Regionale FGI Oreste De Faveri, al consigliere Alessandro Castelli e a tutto lo staff di Ares.

Ares Ginnastica, società nata nel 2013 e arrivata alla Serie A2 nel settore maschile, ci tiene a ringraziare tutti i presenti: «Grazie a tutti per il calore dimostrato! Genitori, atleti e associati hanno assistito alla belissima cerimonia di taglio del nastro tricolore, che ha ufficializzato l'apertura al pubblico di un vero punto rappresentativo dell'Associazione Ares sul territorio. Finalmente Ares ha realizzato il suo primo importante traguardo: dare massima visibilità alla propria Associazione sportiva».

Anche la deputata del Partito Democratico, nonchè ex sindaco di Cinisello Balsamo Daniela Gasparini, ha voluto inviare un messaggio di buon augurio al presidente Antonio Lombardo: «In bocca al lupo per la vostra attività e grazie per l'impegno. Per far progredire il nostro paese occorrono azioni come le vostre che aiutano famiglie e ragazze e ragazzi a crescere bene».

Pronta la risposta del presidente: «Carissimo Onorevole la ringrazio a nome di ARES per le belle parole espresse. Colgo l'occasione per invitarla al nostro saggio del prossimo giugno al Palazzetto dello Sport di Cinisello come ospite di eccellenza».