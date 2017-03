Cinisello Balsamo Cinisello Balsamo / Via Fratelli Gracchi

L'azienda Nidec trasferisce la propria sede principale e produttiva da Milano a Cinisello

La società "Nidec Industrial Solutions" inaugurerà la nuova sede di Cinisello Balsamo nella mattinata di martedì 14 marzo. La nuova sede cinisellese è in via Fratelli Gracchi 39 e sarà la propria sede principale e produttiva, in un'ottica di rinnovamento aziendale