La lista civica "La Tua Città" brinda i 5 anni di attività nella sua sede: «E ora le elezioni»

La lista civica "La Tua Città" festeggia i 5 anni di esistenza a Cinisello Balsamo e lo fa alla grande inaugurando la nuova sede di via Robecco 39.

Così il consigliere comunale Giuseppe Berlino: «2013/2018, ecco i primi 5 anni di presenza, attività e impegno sociale e politico cittadino».

Alla serata inaugurale della sede, avvenuta il 20 gennaio c'è stata una partecipazione, a riprova, come spiega Berlino, «che le proposte e le iniziative svolte in questi anni, nell'interesse della città e dei cinisellesi, sono state apprezzate».

Ma è tempo di elezioni amministrative e la civica c'è: «E non ci fermeremo certo ora, siamo pronti a una nuova sfida in vista delle prossime elezioni di fine maggio per il rinnovo del sindaco, che ci vedranno impegnati per dare finalmente un svolta alla guida amministrativa di Cinisello Balsamo».

Chiude Berlino: «Lo faremo insieme a tanti amici e cittadini, con un programma di idee e proposte tese a migliorare la vivibilità della nostra città».

Il prossimo incontro è fissato per venerdì 26 gennaio ore 20.45. La riunione è aperta a tutti i cittadini che vorranno dare il loro contributo di impegno, idee e partecipazione.