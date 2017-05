E' nato "Articolo UNO" a Cinisello, il 5 maggio alle 18 l'inaugurazione della sede di via Verdi

Il 29 aprile alle ore 10:30 presso la Cooperativa Agricola di via Mariani 11, alla presenza dell’europarlamentare Antonio Panzeri e della deputata Lara Ricciatti si è presentato alla cittadinanza il comitato promotore di Articolo UNO-Movimento Democratico e Progressista di Cinisello Balsamo.

La mattinata si è aperta con la relazione introduttiva del consigliere comunale cinisellese Alberto Amariti, membro del comitato promotore, e ha visto portare i propri saluti il sindaco Siria Trezzi e i segretari del Partito Democratico, Luigi Marsiglia, e di Rifondazione Comunista, Nadia Rosa.

Così dall'organizzazione: «Il comitato promuoverà nei prossimi mesi sul territorio cinisellese un’incisiva azione politica».

Proseguono quelli di Articolo UNO: «Abbiamo l’ambizione di invertire la rotta intrapresa negli ultimi anni: la sinistra deve tornare a fare la sinistra, lottando al fianco dei più deboli, mantenendo un’aspirazione maggioritaria e di governo per tornare a essere davvero utile per i cittadini».

Il prossimo appuntamento è previsto per il 5 maggio: alle ore 18, insieme ai deputati Arturo Scotto e Francesco Laforgia, capogruppo alla Camera dei Deputati di Articolo UNO, verrà inaugurata la sede di via Verdi 3 e si darà il via alle adesioni al Movimento (ovvero il tesseramento cittadino).

