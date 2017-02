Incendio al Pertini, Trezzi: «Di origine dolosa, colpito il nostro più grande bene comune»

Nel pomeriggio di sabato 11 febbraio, presso il centro culturale il Pertini di Cinisello Balsamo, si e' verificato un incendio, scaturito dai bagni.

Non appena è suonato l'allarme tutti i presenti hanno attuato in maniera ordinata il piano di evacuazione e sono usciti dalla biblioteca. Non ci sono stati feriti.

A commentare la vicenda è giunta la voce del sindaco Siria Trezzi che rivela: «Il modesto incendio nei bagni è stato probabilmente di origine dolosa. L'immediata intervento dei dipendenti, dei vigili del fuoco e della polizia locale ha riportato in breve la situazione sotto controllo».

Chiude il sindaco: «Spavento e disagio per i frequentatori del Pertini, ma nessuna conseguenza sulle persone e danni contenuti. Bravata, vandalismo, sconsideratezza. Comunque un atto che colpisce il nostro più grande "bene comune" e va contro la cittadinanza. Davvero spiace».