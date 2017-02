Cinisello Balsamo Cormano / Via Strada Statale 35 dei Giovi

Incendio nella caserma di Cormano, De Rosa (M5S): «Vicini alla nostra polizia locale»

Solidarietà dal MoVimento 5 Stelle dopo l'incendio doloso di Cormano. Il deputato annuncia anche un presidio "Per la legalità", in programma mercoledì 8 febbraio proprio presso il comando della polizia locale in via Statale dei Giovi 120