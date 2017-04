Incendio in via Delle Rose, colonna di fumo nero da un deposito di camper e caravan

E' stata una domenica mattina di paura quella del 23 aprile con molti cittadini di Cinisello Balsamo svegliati di soprassalto a causa di alcune esplosioni e boati molto forti (almeno quattro quelli di elevata sonorità).

Intorno alle ore 7.10 del mattino si è sentito distintamente il primo botto e poi sono arrivati gli altri in successione. Da lì è scaturito un grosso incendio con una colonna di fumo nero che è salita alta in cielo, ben visibile da lunga distanza.

L'incendio è divampato in un deposito camper sito in via Delle Rose, una traversa di Via Robecco a Cinisello Balsamo. All'interno del deposito ci sono camper, caravan e autovetture. Gli scoppi sarebbero da ricondurre all'esplosione proprio di questi mezzi di locomozione.

Sul posto sono usciti naturalmente i vigili del fuoco di Sesto San Giovanni e le forze dell'ordine. E' il secondo incendio di grosse dimensioni a Cinisello Balsamo dopo quello di pochi giorni fa in via Vallo.