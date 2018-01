Incendio in un'abitazione a Cinisello Balsamo: sul posto i vigili del fuoco e un'ambulanza

Paura a Cinisello Balsamo nella serata di domenica 7 gennaio, attorno alle 21.30. Un incendio è divampato in un edificio su via Monte Grappa. In cielo si è innalzata un'alta colonna di fumo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme velocemente.

Video: l'incendio

Presente anche un'ambulanza dell'Azienda regionale emergenza urgenza. Anche se, stando alle prime informazioni, non ci sarebbero stati feriti né intossicati.