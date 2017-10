Incendio all'alba a Cinisello, a fuoco deposito di rifiuti della Carluccio

Fuoco e fiamme sono divampati all'alba di lunedì 2 ottobre a Cinisello Balsamo. Il rogo è scaturito da un capannone in via Palazzi, di proprietà della Metalmarsa Srl, azienda che si occupa di trattamento di rottami metallici.

Lo stabilimento fa parte dello stesso gruppo (Carluccio Srl) a cui appartiene il deposito di Bruzzano, quartiere nella periferia nord di Milano, che aveva preso fuoco a luglio, creando apprensione nella popolazione. Per spegnerlo erano stati necessari due giorni di lavoro da parte dei vigili del fuoco.

Tredici mezzi dei vigili del fuoco sono impegnati per domare le fiamme. In un primo momento è stato necessarioi spostare i mezzi pesanti lungo le vie d'accesso per consentire alle autopompe di raggiungere il punto dell'incendio. Sul posto anche i carabinieri e la polizia locale.

L'assessore Andrea Catania allerta la popolazione dei quartieri limitrofi: «Questa mattina è scoppiato un incendio presso la ditta Metalmarsa Srl, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine sono intervenute prontamente».

Poi tranquillizza: «Dalle analisi dei fumi non è stata rilevata nessuna sostanza tossica presente nell'aria, ma del tutto in via precauzionale si consiglia ai residenti dei quartieri Borgomisto e Robecco di tenere chiuse le finestre».

Il fumo dell'incendio è salito in cielo con una colonna nera e diffondendo subito un odore acre avvertito dagli abitanti della zona (che è fortunatamente a prevalenza industriale).

Resta ancora da capire la natura dell'incendio, dolosa o accidentale.