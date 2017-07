Rogo in via XXV Aprile, a fuoco dei sacchi di immondizia, odore acre e colonna di fumo

Nella notte tra venerdì 28 e sabato 29 luglio c'è stato un rogo in via XXV Aprile e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco della caserma di Sesto San Giovanni per spegnere le fiamme divampate da alcuni sacchi della spazzatura.

Nulla di paragonabile naturalmente agli incendi che stanno sconvolgendo l'Italia in questa estate, ma i cittadini residenti nel centro città di Cinisello Balsamo si sono spaventati (e svegliati) nella notte e hanno allertato i pompieri.

Le fiamme sono partite in corrispondenza del civico 38 con alcuni sacchi neri, lasciati a bordo carreggiata, che hanno preso fuoco facendo salire una lunga colonna di fumo nero e diffondendo un odore acre in tutto il quartiere che ha costretto i residenti a tenere chiuse le finestre di casa.

Sul rogo stanno indagando i carabinieri per cercare di capire se l'incendio sia divampato per cause naturali o dolose.