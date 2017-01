Incendio nato per un cortocircuito in una villetta di via D'Annunzio, pompieri in azione

Nel primo pomeriggio di mercoledì 25 gennaio è divampato un incendio in una villetta di Cinisello Balsamo, precisamente in via D'Annunzio. Salvi i due anziani proprietari, le fiamme sono state spente dai pompieri