Travolto da un'auto mentre cerca di attraversare la strada: uomo di 60anni in coma

È ricoverato nel reparto di terapia intensiva del San Gerardo di Monza l'uomo di 60 anni che nel pomeriggio di mercoledì 21 dicembre è stato travolto da un'auto in via Cilea a Cinisello Balsamo. L'incidente intorno alle 17.15, secondo quanto riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza.

Le condizioni del 60enne sono subito apparse gravi, tanto che i sanitari del 118 sono intervenuti con un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. I medici gli hanno riscontrato diversi traumi e tutt'ora è in coma. La prognosi è riservata, ma per il momento le condizioni sono stabili e non c'è bisogno di un intervento chirurgico, fanno sapere dall'ospedale.

L'uomo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato urtato da una Lancia Y mentre si accingeva ad attraversare la strada.Per i rilievi che determineranno la dinamica del sinistro sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Cinisello Balsamo.