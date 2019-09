Va a sbattere contro una vettura in sosta in Crocetta, uomo denunciato per patente falsa

Nel pomeriggio di sabato 21 settembre c'è stato un incidente stradale a Cinisello Balsamo all'incrocio tra viale Romagna e viale Friuli, nel cuore del rione Crocetta che ha coinvolto uomo di 50 anni, di origini egiziane, che è andato a sbattere con la sua autovettura contro un'altra parcheggiata lungo la curva tra i due viali.

Per l'egiziano nessuna conseguenza fisica di rilievo, ma per le auto rimane il danno e gli agenti della polizia locale, usciti sul posto per i rilievi del caso, hanno fatto una scoperta inaspettata.

Infatti, la patente di guida che l'uomo ha mostrato agli agenti usciti sul posto è risultata essere falsa, ovvero mai registrata presso la Motorizzazione.

Proprio in virtù di tale scoperta gli agenti hanno ritirato subito la finta patente all'uomo che è stato immediatamente denunciato a piede libero.