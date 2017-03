Gravissima la donna finita sotto al tram in via Gorky, ecco la ricostruzione dell'incidente

E' grave la donna, T.D., quarantaquattrenne residente a Corsico, che nel pomeriggio di martedì 7 marzo è rimasta vittima di un bruttissimo incidente in via Gorki.

La donna, a bordo del suo scooter, si è scontrata con un tram della linea 31 all'incrocio con via De Sanctis.

La donna ha subito un trauma cranico e una grave ferita a una gamba, è stata rianimata sul posto dopo un arresto cardiaco e poi è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Niguarda dove è stata sotto i ferri per un complicato intervento chirurgico. La donna è attualmente in ospedale dove è tutt'ora in pericolo di vita.

Il tramviere invece, sotto shock, è stato portato al vicino ospedale Bassini, ma è rimasto incolume.

La dinamica dell'incidente è al vaglio degli inquirenti: pare che il tram sia passato col verde al semaforo e che la donna, a bordo del suo scooter stesse svoltando da via Gorki in via De Sanctis.