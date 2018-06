Due incidenti su viale Brianza, una donna rischia di partorire in auto a causa della coda

Quante volte ci siamo ritrovati in coda, fermi a causa di un incidente stradale? Tante, ma mai con a bordo una donna che lì per lì sta per partorire. E' successo nella mattinata di giovedì 7 giugno a Cinisello Balsamo, in viale Brianza.

Lungo il viale si sono verificati, in sequenza uno dopo l'altro due incidenti. Il primo ha coinvolto un camion che stava trasportando dei bagni biologici e che ha perso parte di quanto stava trasportando andando a creare i primi disagi alla viabilità. Come se non bastasse un motociclista è caduto sempre sul viale dopo il primo incidente.

E' qui che la donna, bloccata nel traffico, ha rischiato seriamente di dover partorire in automobile. Chi la stava trasportando in ospedale ha tirato fuori un fazzoletto bianco e suonato il clacson per cercare di farsi largo tra le macchine incolonnate, ma soltanto l'arrivo di una civetta della polizia locale di Cinisello Balsamo ha permesso alla partoriente di uscire dalla coda e di recarsi in tempo all'ospedale Niguarda di Milano dove successivamente ha partorito.