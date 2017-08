Prolungamento M5 fino a Monza, le maggiori problematiche riguardano viale Fulvio Testi

Dopo l’estate per quanto riguarda il prolungamento della metropolitana lilla (M5) si discuterà di un tecnicismo molto importante che riguarda viale Fulvio Testi.

La metropolitana che da Bignami (attuale capolinea) passerà da Cinisello Balsamo, Sesto San Giovanni e Monza, dovrà passare proprio dal trafficatissimo viale Fulvio Testi.

E qui arriva il primo nodo: la nuova metropolitana si muoverà totalmente sottoterra o in superficie in sede protetta, oppure un po’ e un po’?

L’altra questione da dirimere è dove passerà la metropolitana in quesitone visto che il viale è attualmente costituito dalle carreggiate per le automobili, poi c’è un grosso spartitraffico e c’è lo spazio dedicato al tram Cinisello-Bicocca.

Se si optasse per la soluzione in superficie (meno costosa) la metropolitana potrebbe passare al centro del viale sovrapponendosi in pare allo spartitraffico, oppure potrebbe essere posizionata su uno dei due lati.

Qualsiasi progettualità presa in considerazione, si dovrà per forza di cose tenere presente la criticità degli incroci: via Ferri in prossimità di Cinisello Balsamo e via Clerici all’altezza di Sesto San Giovanni.