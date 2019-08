Incontro con gli amministratori ANACI, Zonca: «Teleriscaldamento e amianto, buone notizie»

Gli amministratori di condominio di ANACI Milano si sono riuniti nei giorni scorsi a Cinisello Balsamo nell'incontro dal titolo "Condominio Social Smart", organizzato proprio da ANACI Milano.

Molti gli argomenti trattati: dalla cessione del credito d'imposta per le riqualificazioni edilizie, alle misure sullo smaltimento dell'amianto nei condomini.

All'incontro, presieduto da Leonardo Caruso, presidente di ANACI Milano e moderato da Pino Lionetti, ha partecipato anche l'assessore all'urbanistica Enrico Zonca, che ha preannunciato importanti novità in arrivo in città.

Da una parte Zonca ha parlato del futuro abbassamento dei costi del teleriscaldamento a Cinisello Balsamo, già a partire dalla prossima stagione termica.

Sul tema dello smaltimento dell'amianto invece, Zonca ha promosso il fondo regionale per contributi ai costi di smaltimento riservati ai privati fino all'importo di 15.000 euro. Un contributo importante che può aiutare nel raggiungere l'obiettivo "zero amianto in città".

Inoltre l'assessore ha annunciato che è allo studio un progetto di rilevazione delle coperture in cemento-amianto di tutto il territorio comunale, attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie di diagnosi con droni dotati di speciali strumenti di rilevazione.