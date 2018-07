Il rapper cinisellese Vegas Jones in visita in Comune, incontro con Ghilardi e la giunta

Nel pomeriggio di martedì 24 luglio la star di fama internazionale Vegas Jones, ha fatto visita al sindaco di Cinisello Balsamo Giacomo Ghilardi.

Matteo Privitera, in arte Vegas Jones, è un rapper milanese, classe ’94 residente a Cinisello Balsamo, che nel 2017 ha conquistato il suo primo disco d'oro con la traccia "trankilo" contenuta in "Chic Nisello".

E' stata l'occasione per parlare delle realtà giovanili presenti a Cinisello Balsamo e di come la città possa valorizzare i nuovi talenti anche attraverso la musica.

Il sindaco ha poi voluto omaggiare l'artista con una raccolta di stampe raffiguranti Villa Ghirlanda Silva.

Proprio Ghilardi ha commentato: «Bellissimo incontro con il rapper cinisellese di fama internazionale Vegas Jones! È stata occasione e una grande opportunità per affrontare il tema dei giovani e di come la nostra città possa valorizzare i nuovi talenti. Posso dirvi che da questo incontro è nata un’idea da sviluppare nei prossimi mesi».

Presenti all'incontro anche tre assessori: Maria Gabriella Fumagalli (istruzione), Valeria De Cicco (bilancio) e Daniela Maggi (cultura).

Proprio l'assessore Fumagalli fu insegnante di Matteo Privitera a scuola e commenta emozionata: «La maestra non si scorda mai, ma nemmeno la maestra si scorda dei suoi alunni. Un incontro emozionante e questo abbraccio (vedi foto nella gallery, ndr) dice tutto».

Prosegue Fumagalli: «Un vero talento che dà lustro alla città di Cinisello Balsamo. È testimonianza per molti giovani a non mollare e a tenere stretti i veri valori della vita. Il successo non è gratuito, in ogni cosa occorre sacrificio, ma ne vale sempre la pena! Grazie!».