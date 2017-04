Cinisello Balsamo Cinisello Balsamo / Via Giovanni Frova, 10

Esdebitamento, venerdì 28 aprile un incontro per affrontare il tema del sovraindebitamento

Una nuova opportunità per famiglie e piccole imprese in difficoltà economica offerta dalla Legge 3/2012 sull'Esdebitamento. Verrà illustrata in un incontro pubblico venerdì 28 aprile alle ore 21, presso la sala degli specchi di Villa Ghirlanda Silva