Cinisello Balsamo Cinisello Balsamo / Via Giuseppe Verdi

Nuovo polo progressista di sinistra, ne parlano lunedì 13 marzo Cimbro, Oggionni e Amariti

Un confronto per capire se nella crisi sociale e politica di oggi può nascere un nuovo polo progressista. Questo l'argomento dell'incontro del 13 marzo alle ore 21 a Cinisello Balsamo in via Verdi 23. Presenti Simone Oggionni, Eleonora Cimbro e Alberto Amariti