Parlamentari in visita a Sant'Eusebio, si è parlato di riqualificazione urbana nel quartiere

Una visita al quartiere Sant'Eusebio di Cinisello Balsamo per toccare con mano l'esperienza dei programmi di riqualificazione urbana tramite i Contratti di Quartiere 1 e 2. E' quella che è stata una delle tappe della commissione parlamentare sulle periferie in missione a Milano e in alcuni Comuni della Città Metropolitana nella giornata di lunedì 6 marzo.

Tra i membri della commissione era presente anche la deputata del Pd Daniela Gasparini che, come sindaco, aveva seguito in prima persona l'esperienza del Contratto di Quartiere di Cinisello Balsamo.

Provenienti da Milano e Sesto San Giovanni, i parlamentari sono stati accolti presso il Centro Civico (via Giolitti 8) dal sindaco Siria Trezzi e dal vicesindaco Luca Ghezzi. Presenti anche alcuni consiglieri comunali, tra cui anche il capogruppo della Lega Nord Giacomo Ghilardi.

Dopo una breve visita ad alcune realtà presenti nel quartiere (per citarne alcune, Casa del Sole, Filarmonica Paganelli'79, Asilo Nido La Porta Magica, Consultorio), hanno raggiunto il Centro Civico delle 5 Torri per fare il punto con i residenti e le associazioni su punti di forza e criticità dei Contratti di Quartiere 1 e 2.

Così il sindaco Siria Trezzi: «I luoghi che abbiamo scelto di mostrare sono significativi come esempi di azione pubblica del Comune fondati sull'integrazione della dimensione urbanistica del recupero del patrimonio edilizio con quella quella sociale ed economica della rivitalizzazione del quartiere».

Chiude la prima cittadina: «Un importante investimento che ha portato a cambiamenti e trasformazioni che vanno ora presidiati perché i risultati non vengano vanificati».