Incontro pubblico per presentare la sfida della blockchain, la rivoluzione della burocrazia

Il Comune di Cinisello Balsamo è stato scelto da Regione Lombardia come ente pilota a livello europeo per la sperimentazione della tecnologia Blockchain.

Si tratta di un'innovazione che permette di semplificare la gestione dei procedimenti amministrativi, ridurre i tempi e i documenti che i cittadini devono produrre per accedere ai servizi. Una vera e proprio rivoluzione per snellire la burocrazia.

Quella avviata da Regione Lombardia è una delle prime sperimentazioni di blockchain promosse in Italia da una pubblica amministrazione e può segnare un passo importante verso la rapida diffusione di questa tecnologia su tutto il territorio.

Come primo passo è stata introdotta per l'iscrizione alla Misura regionale Nidi Gratis. Regione Lombardia ha realizzato una Web App e una Mobile App che verificherà in automatico, attraverso una piattaforma sicura per lo scambio di informazioni, il possesso di tutti i requisiti per l’azzeramento della retta del nido.

L’eventuale adesione al bando sarà immediata e i certificati verificati su blockchain saranno subito disponibili nel portafoglio digitale personale inserito all’interno dell’applicazione.

Per presentare i vantaggi della tecnologia Blockchain e per spiegare nel dettaglio il funzionamento dell'App i cittadini e le famiglie interessate sono state invitate ad un incontro pubblico mercoledì 11 settembre, alle ore 18, nella Sala degli Specchi, di Villa Ghirlanda Silva (via Frova, 10).

All'incontro saranno presenti il sindaco Giacomo Ghilardi, Fabrizio Sala (vicepresidente e assessore regionale alla ricerca e innovazione, università, export e internazionalizzazione), Silvia Piani (assessore regionale alle politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità) e Francesco Ferri (presidente di Aria spa (agenzia regionale per l'innovazione e gli acquisti).

Il sindaco di Cinisello Balsamo Giacomo Ghilardi spiega: «Cinisello Balsamo farà da apripista all'introduzione di questa piattaforma che semplificherà radicalmente il sistema di relazioni tra cittadini e le pubbliche amministrazioni».

Prosegue Ghilardi: «Una tecnologia che pone ancora una volta la Regione Lombardia all'avanguardia nel panorama dell'Innovazione. Il nostro Comune ancora una volta dimostrerà di essere all'altezza del compito e pronto alla sfida».

Diverse le ragioni per le quali Cinisello Balsamo è stato scelto per la sperimentazione: in primis perché risulta tra i Comuni che hanno aderito alla misura "Nidi Gratis" fin dalla prima edizione dell’anno 2016; si tratta poi di un Comune di grandi dimensioni e con un numero di beneficiari della misura (circa 200) coerente con il livello di partecipazione richiesto dalla sperimentazione.

Si aggiunge infine il fatto di poter vantare di una qualificata esperienza sia nella gestione che nell’utilizzo delle procedure informatiche per le iscrizioni e i pagamenti delle strutture per la prima infanzia, anche mediante l’utilizzo di apposite applicazioni.