Cinisello Balsamo Cinisello Balsamo / Via Giovanni Frova, 10

Martedì 17 ottobre incontro pubblico sul referendum per l'autonomia in Villa Ghirlanda

Martedì 17 ottobre, presso la Sala dei Paesaggi di Villa Ghirlanda a Cinisello, si terrà un incontro aperto al pubblico dal titolo "Referendum e azioni di Regione Lombardia" che sarà incentrato in particolare sul prossimo referendum per l'autonomia indetto per domenica 22/10