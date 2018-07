Chiusura de "Il Fagiolo Magico", Ghilardi: «E' atto dovuto, la sicurezza prima di tutto»

Il sindaco Giacomo Ghilardi ha ricevuto nella mattinata di venerdì 13 luglio una delegazione di mamme i cui figli, di età compresa tra i 10 mesi e i 3 anni, frequentavano il baby club "Il Fagiolo Magico" chiuso nella giornata di giovedì 12 luglio con un'ordinanza sindacale.

Il sindaco, insieme al dirigente dei servizi all'infanzia e al vice comandante della polizia locale, ha spiegato le ragioni per cui il centro di prima infanzia non ha superato l'ispezione congiunta di ATS-Milano, del comando carabinieri per la tutela della salute NAS di Milano e della polizia locale di Cinisello Balsamo.

Dalle autorità sono state rilevate sia violazioni gestionali amministrative che socio-sanitarie. La struttura si configura giuridicamente come centro Prima infanzia e non come asilo nido pertanto non è possibile all'interno somministrare pasti.

Così il neo primo cittadino cinisellese: «Comprendo bene le difficoltà dei genitori che si trovano costretti a trovare una soluzione alternativa in tempi così rapidi, ma l'ordinanza di chiusura è un atto dovuto, avvenuta a seguito delle irregolarità evidenziate dall'ispezione».

Prosegue Ghilardi: «La sicurezza dei bambini, ma anche degli adulti che lavorano presso la struttura, vengono prima di tutto».

I titolari del centro hanno ora tutti gli elementi per apportare i necessari adeguamenti e riprendere un'attività apprezzata dagli utenti nel pieno rispetto della normativa e della sicurezza.

Nel frattempo gli uffici del settore socio-educativo hanno già contattato personalmente tutti gli utenti e hanno fissato loro un incontro per conoscerne le esigenze al fine di poter trovare una soluzione rispondente ai loro bisogni.