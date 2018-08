Cinisello Balsamo Cinisello Balsamo / Via XXV Aprile

Il sindaco Ghilardi e il dirigente della polizia di stato Cardile in visita al questore Cardona

Il neo sindaco di centrodestra dopo questa visita istituzionale: «E’ stata una grande occasione per affrontare il tema sicurezza sul nostro territorio e nei nostri quartieri. Lavoriamo in stretto contatto con le forze dell’ordine per garantire l’ordine pubblico»