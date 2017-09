Trezzi saluta i 27 ragazzi del bando 2016 per il servizio civile: «Dimostrato serietà e impegno»

Il sindaco del Comune di Cinisello Balsamo Siria Trezzi martedì 12 settembre ha salutato i 27 ragazzi che nel 2016 hanno partecipato al bando del servizio civile e che per un anno hanno prestato la loro attività lavorativa presso il Comune, principalmente nei settori socio educativo e culturale.

Così la prima cittadina di Cinisello Balsamo che li ha incontrati nella sala del consiglio comunale: «Questi ragazzi hanno affrontato con serietà e impegno un percorso che in un primo momento è formativo e successivamente diviene lavorativo, dimostrando di aver acquisito, in tempi brevi, un buon grado di autonomia nello svolgere le mansioni a loro affidate».

Prosegue Trezzi: «E' uno sforzo, per i ragazzi che velocemente devono acquisire le competenze richieste, ma anche per l'ammministrazione comunale che deve mettere in campo risorse economiche e umane affinchè tutti i ragazzi possano beneficiare di un tutor che li segua costantemente».

Durante l'incontro i ragazzi hanno raccontato al sindaco l'esperienza appena vissuta, rimarcando principalmente l'aspetto della crescita personale avvenuta in questo anno.