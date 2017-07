Il sindaco Trezzi in visita al nonno Saverio Cianciotta, 20 anni al servizio degli studenti

Il cinisellese Saverio Cianciotta ha 91 anni, indossa scarpe da ginnastica e percorre circa 6 chilometri a piedi al giorno.

Nonno Saverio è conosciuto e apprezzato a Cinisello Balsamo, soprattutto dai più piccoli perché da circa 20 anni, infatti, assiste i bambini all'uscita della scuola e gestisce le pratiche e la posta di cinque diverse scuole appartenenti al comprensivo Zandonai in via Risorgimento.

Saverio lo considera il suo "lavoro", in cambio i bambini gli donano grandi sorrisi e bellissimi disegni, che il nonno conserva con grande cura.

Qualche giorno fa il sindaco Siria Trezzi è andata a trovarlo a casa per dargli un abbraccio e complimentarsi per l'impegno con cui, ogni giorno, si adopera per il bene della comunità.

Così la prima cittadina cinisellese: "Una grande forza di volontà che rappresenta un esempio per tutti".