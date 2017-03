Tre sopralluoghi al Pala K per chiarire la natura dell'incendio di sabato, è di origine dolosa?

Dopo l'incendio di sabato 11 marzo che ha interessato l'ex Pala K di Cinisello Balsamo si sono tenuti già tre sopralluoghi sul posto per cercare di capire l'origine del rogo. Ancora non si sa se sia di origine dolosa, per errore umano o per cause naturali.

Due sopralluoghi sono stati effettuati dai vigili del fuoco della caserma di Sesto San Giovanni, un altro invece è stato eseguito dagli uomini della polizia di stato di Cinisello Balsamo.

IL VIDEO DELL'INCENDIO

Il rogo ha distrutto il tendone centrale e si è esteso anche all'interno dei locali, ma ancora non si sa se ci sia del dolo.

Quello che è certo è che alcuni nomadi sono stati avvistati aggirarsi all'interno dell'ex cartodromo, che si trova in via Matteotti nell'area ex Ovocultura, nei giorni precedenti all'incendio.