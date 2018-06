"Facciamo(ci) del bene", solidarietà aziendale, coi senzatetto, dei farmacisti AMF

Si è tenuto martedì 12 giugno l’incontro conclusivo del primo progetto di solidarietà aziendale di "Multiservizi Farmacie" dal titolo “Facciamo(ci) del Bene”.

L’azienda partecipata del Comune di Cinisello Balsamo ha offerto a tutti i propri dipendenti e collaboratori la possibilità di svolgere un affiancamento alle unità di strada coordinate dal "Centro Aiuto" della Stazione Centrale del Comune (CASC) di Milano che gestisce gli equipaggi mobili che avvicinano le persone senza dimora fornendo loro bevande, cibo, coperte e indumenti.

AMF ha svolto questo progetto in collaborazione con l’associazione onlus "SOS MILANO" che ha sede in via Zuretti e che da anni è attiva su questo fronte in convenzione con il Comune di Milano attraverso l’azione dei volontari del “Gruppo per i Senza Tetto”.

Il fenomeno sul quale si è intervenuti è tristemente in crescita e tutti i partecipanti hanno avuto modo di toccare con mano un bisogno spesso sommerso e nascosto.

RacCONTAMI2018, il terzo censimento dei senza dimora a Milano svolto dalla Fondazione Debenedetti e dall’Università Bocconi, ha contato 2.608 persone senza dimora, di cui 587 in strada e 2.021 in strutture di accoglienza notturna.

Delle persone «in strada» (che dormono cioè in luoghi non preposti all’abitazione), il 71% passa la notte all’aperto in senso stretto (marciapiedi, porticati, panchine, etc.). Rispetto all’ultima rilevazione (2013) il numero è aumentato del 20%.

Come sottolinea Lino Lacagnina, amministratore unico di AMF, «svolgere tutti insieme questo servizio di volontariato ci ha permesso di rafforzare il nostro essere squadra, condividere un’esperienza formativa e di crescita personale e riflettere su alcuni valori vicini alla nostra comune azione professionale».

Sebastiano Di Guardo, direttore generale di AMF e ideatore dell’iniziativa, esprime la sua piena soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa: «Attraverso la nostra azione aziendale e professionale rafforziamo quotidianamente il nostro impatto positivo sul territorio. Con questa iniziativa abbiamo realizzato con un’unica azione due obiettivi di responsabilità sociale: da un lato conoscere e intervenire direttamente per rispondere ai bisogni di un segmento molto fragile della nostra società e dall’altro rendere i nostri collaboratori protagonisti di un’esperienza che ha coinvolto, motivato e spinto alla crescita personale e del gruppo».