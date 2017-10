Cinisello Balsamo Cinisello Balsamo / Via XXV Aprile

"Piano di Intervento Integrato Bettola" in area Auchan, parte la cantierizzazione del progetto

La convenzione urbanistica, che è stata stipulata nella giornata di lunedì 16 ottobre, è il passaggio cruciale per l'avvio della fase realizzativa. Gli operatori hanno a disposizione 30 giorni per presentare il titolo edilizio necessario per dare avvio al cantiere