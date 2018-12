Al via l'iter per il PGT, l'assessore Zonca: «Dopo 5 anni di blocco, Cinisello ora riparte»

Parte ufficialmente l'iter per la redazione del nuovo Piano di Governo del Territorio di Cinisello Balsamo.

Dopo la decisione della giunta comunale di dare il via alle procedure di redazione del nuovo PGT e l'evento di pubblico di presentazione dello scorso novembre in Villa Ghirlanda, da venerdì 14 dicembre, per 60 giorni, verranno raccolte le istanze dei cittadini.

Le osservazioni dovranno pervenire tramite posta certificata all'indirizzo: comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it oppure potranno essere consegnate al protocollo (Punto in Comune, lo Sportello del cittadino, via XXV Aprile, 4). La scadenza è il 14 febbraio 2019.

Da questa settimana è possibile anche inviarle tramite un apposito modulo pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Cinisello Balsamo.

L'assessore all'urbanistica Enrico Zonca spiega: «Un passo importante per la rinascita sostenibile della città, bloccata da cinque anni. Il PGT attuale, infatti, ha reso antieconomico per molti imprenditori e privati costruire o ristrutturare a Cinisello Balsamo, con regole contraddittorie le quali, associate alla crisi dell'edilizia, hanno provocato il blocco totale dello sviluppo armonico e sostenibile della città».

Una particolare attenzione sarà destinata al consumo di suolo e all'ambiente con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini.

Conclude Zonca: «Nel periodo di elaborazione del nuovo PGT verranno valutate delle varianti che consentiranno alcune realizzazioni di buon senso che non sono state possibili con le attuali regole, limitando le enormi potenzialità della città. Cinisello Balsamo ora riparte».