Francesca Parviero e Barbara Indovina, Startup Italia celebra le due cinisellesi

Sono due le cittadine di Cinisello Balsamo che compaiono in un articolo scritto su StartupItalia dal titolo "Quando l'innovazione è donna: 150 profili al femminile da seguire".

Un vero e proprio vanto per Cinisello Balsamo, così come spiega il sindaco Siria Trezzi: «Sono ben due le nostre concittadine che David Casalini ha inserito nel suo articolo per StartupItalia: congratulazioni a Francesca Parviero (Senior Partner Bigname, ma non solo...) e Barbara Indovina (Head of Legal Affair presso Forensica)».

Chiude Trezzi: «Soprattutto grazie per il contributo civico e innovativo del vostro operato, di cui penso dobbiamo essere tutti molto fieri».

Francesca Parviero è senior partner Bigname, official partner Linkedin, contributo AlleyOop24. speaker TEDx e Linkedin Book author; Barbara Indovina è avvocato penalista, docente di informatica giuridica presso l'università Bocconi, formatrice e musicista per passione.