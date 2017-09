Insegnanti laureati in scienze motorie per le ore di ginnastica nelle scuole primarie

Tutte le classi primarie dei 5 istituti scolastici comprensivi di Cinisello Balsamo, a partire dal prossimo anno scolastico 2017/2018, potranno vantare la presenza di un insegnante esperto, laureato in scienze motorie, per le ore di ginnastica.

Grazie a un cofinanziamento comunale, a settembre prenderà il via anche negli Istituti cinisellesi il progetto didattico “A scuola di Sport. Lombardia in gioco”, promosso da Regione Lombardia e giunto quest'anno alla quarta edizione.

Il progetto, che vede coinvolte 135 classi e oltre 2.900 bambini, prevede la compartecipazione dell'amministrazione comunale al finanziamento con una quota pari al 30%, riferita alla spesa per gli esperti, pari a un importo di circa 90 euro per ogni classe. Il resto della spesa viene ripartita tra le scuole e la Regione Lombardia.

Questo il commento del vice sindaco e assessore allo sport Luca Ghezzi: «Siamo orgogliosi di questo risultato. Le nostre scuole si sono collocate in una posizione favorevole all'interno della graduatoria nell'ambito della Provincia di Milano».

Prosegue Ghezzi: «Il progetto consentirà di garantire alle scuole lezioni con professionisti qualificati e tutor del Coni per accompagnare, attraverso il movimento e lo sviluppo delle abilità motorie, la crescita complessiva dei bambini, non solo sotto il profilo fisico, ma anche cognitivo, affettivo e sociale».

L'assessore alle politiche educative Letizia Villa aggiunge: «L'esperto in scienze motorie farà lezione per un'ora alla settimana in ciascuna classe. Si dedicherà anche con particolare attenzione al coinvolgimento degli alunni con disabilità e a quei bimbi che presentano difficoltà di inserimento nel gruppo».

Al professionista si affiancherà la figura di un tutor supervisore che avrà lo scopo di facilitare il raccordo e il coordinamento tra il Coni e le scuole.