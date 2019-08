E' giunta l'ora X per la video-sorveglianza, installati 33 "occhi" che vigileranno sulla città

La video-sorveglianza a Cinisello Balsamo da lunedì 19 agosto sarà realtà.

I tecnici in queste settimane a cavallo di Ferragosto hanno infatti lavorato alacremente per installare il software, posizionare le telecamere nei punti prescelti e per provare che il sistema funzioni in tutte le sue parti.

Ora servirà ancora qualche settimana di taratura generale e ci sarà un corso di formazione dedicato al personale delle forze dell'ordine che dovrà utilizzare la video-sorveglianza.

Da settembre l'intero sistema sarà a regime e Cinisello Balsamo disporrà di 33 "occhi" puntati sulle principali arterie cittadine, a disposizione della forze dell'ordine che potranno usare le immagini in tempo reale per verificare le targhe, controllare le assicurazioni, le revisioni ministeriali (il sistema è collegato con i dati della motorizzazione) e anche per scovare auto rubate, investigare su reati o incidenti stradali.

Il sindaco Giacomo ghilardi, che ha voluto fortemente questo sistema integrato, spiega: «L’accensione definitiva dovrebbe avvenire tra qualche settimana. Con questo nuovo sistema riusciremo a tenere monitorati i varchi della città e le vie principali».

Poi rivela: «Siamo già al lavoro per progettare un secondo lotto e allargare il controllo verso altri obiettivi sensibili. La sicurezza dei nostri cittadini è una della nostre priorità e lo stiamo dimostrando con attenzione, grande impegno e tanto lavoro».