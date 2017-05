Siria Trezzi insultata su Facebook: denunciato un 23enne

Un 23enne italiano di Cinisello Balsamo è stato denunciato per diffamazione dai carabinieri: aveva insultato su Facebook il sindaco Siria Trezzi sulla questione dell'accoglienza ai migranti.

«Ringraziamo quella grandissima put... della sindaca Trezzi», recitava il messaggio incriminato: «Che venga violentata dai negri. Così vediamo se li vuole ancora. Siamo già invasi da zingari neri che chiedono l'elemosina gente che ti scippa nel centro della città».

Trezzi aveva reagito rendendo pubblica la sua indignazione per il testo che le era stato rivolto. «Si può essere in disaccordo con le scelte politiche ed amministrative, avere visioni diverse della società, ma sono convinta che ci siano dei limiti che non debbano essere oltrepassati», aveva spiegato la prima cittadina di Cinisello Balsamo promettendo che la questione sarebbe finita in tribunale: «Credo che sia giusto e doveroso denunciare chi usa termini di tale violenza contro le donne, oppure razzisti, sessisti, omofobi, perché è ora di porre un argine alla deriva a cui alle volte si assiste da parte di certi individui, dai social network fino alle azioni reali».

Secondo quanto si apprende, il giovane non sarebbe legato ad alcuna organizzazione politica.