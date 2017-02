Stabile occupato in via Fabio Filzi, si discute del problema-casa in consiglio comunale

Il "problema casa" e l'occupazione dello stabile privato in via Fabio Filzi arrivano in consiglio comunale tramite un'interrogazione consiliare presentata dalla Lega Nord di Cinisello Balsamo.

A parlare è l'esponente del Carroccio in consiglio comunale Giacomo Ghilardi che racconta: «Ho affrontato il tema delle occupazioni abusive. Ultimo caso la palazzina di via Fabio Filzi occupata dal Movimento Casa insieme a otto famiglie di Cinisello Balsamo, italiane e migranti».

Poi prosegue: «Da quanto hanno dichiarato, l’Agenzia Casa del Comune non è riuscita a trovare loro una soluzione. La casa è sicuramente uno dei temi più discussi negli ultimi anni».

Chiude Ghilardi: «Ritengo sia assurdo, come già detto da tempo, che il Comune non riesca a dare risposte concrete e abbandoni i cittadini, regolari, in difficoltà. Ma, come detto in aula, ribadisco che il Movimento Casa e le occupazioni abusive non devono essere una soluzione tollerata. Il Comune si prenda le proprie responsabilità».