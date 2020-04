Con la primavera iniziano gli interventi ordinari per la cura del verde, ecco il piano d'azione

È di questi ultimi giorni la decisione, da parte dell’amministrazione comunale di Cinisello Balsamo, di riprendere la manutenzione ordinaria del verde pubblico cittadino e proseguire gli interventi, mai sospesi, contro le zanzare.

Tutti sono infatti impegnati nella difficile sfida dell’emergenza epidemiologica legata al virus Covid-19, ma la natura continua a seguire il suo corso: la primavera da sempre fa rima con rinascita della natura e quindi urgono degli interventi ad hoc sul territorio.

Le squadre di addetti al servizio sono già intervenute, tra il 16 e il 18 aprile scorsi, lungo le principali direttrici viabilistiche cittadine: via Lincoln/De Amicis/Stalingrado, via Copernico, via Monte Ortigara, via Dante/Marconi, via Segantini/Monfalcone/Aquileia e via Togliatti/Moro/Nenni/Alberti.

Altri interventi sono stati effettuati e/o programmati tra le giornate del 20 e del 24 aprile, e riguarderanno le seguenti zone di Cinisello Balsamo: via Cantore, via Cadorna, Via Martinelli, via San Paolo, via Cervi/Marx, piazza Costa, via Limonta/Zaffoni, via Gran Sasso, via Da Vinci, via Bramante. Via Piemonte, via Liguria, via Partigiani, via Gozzano, via Fosse Ardeatine, via Canzio, via Ferravilla, via Sant’Eusebio, via Mascagni/Risorgimento. Infine via Giovagnoli, via Saint Denis, via Lombardia, via Sirtori/Adamoli.

L'assessore all'ambiente, ai lavori pubblici e all'energia Giuseppe Parisi spiega: «In un periodo dominato dall’incertezza, riteniamo che sia fondamentale non far venir meno la cura e l’attenzione verso il bene comune, soprattutto nel periodo primaverile con le opere legate al taglio del verde».

Prosegue l'assessore: «Riteniamo la manutenzione ordinaria del verde pubblico un contributo concreto e tangibile alla ripartenza delle attività cittadine. La primavera, come ogni anno, è tornata a farci visita: crediamo che la bellezza e il decoro, insiti in questa stagione di rinascita, possano essere un ausilio per la cittadinanza a vivere la propria quotidianità, a maggior ragione in questo complesso periodo».

Dagli uffici preposti fanno sapere che il programma di manutenzione ordinaria del verde pubblico potrebbe subire delle variazioni temporali qualora si verificassero avverse condizioni metereologiche.