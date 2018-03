Cinisello Balsamo Cinisello Balsamo / Via dei Partigiani

Protezione Civile dall'intervento sugli alberi all'esercitazione, dal karate alle benemerenze

Weekend di operazioni ordinarie e straordinarie per i volontari della Protezione Civile. Sabato c'è stata un'esercitazione Metropolitana, poi il campionato di karate e l'intervento sulle piante in via dei Partigiani. In settimana la consegna delle benemerenze