Investito un uomo in via Giovagnoli, si trova al Niguarda e le sue condizioni sono disperate

Nella serata di giovedì 2 agosto, un uomo di 67 anni (B.I.) residente a Cinisello Balsamo, è stato investito da un'automobile lungo via Giovagnoli. Portato in codice rosso al Niguarda è in pericolo di vita e in coma farmacologico nel reparto di terapia intensiva