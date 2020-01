Studente investito su via Robecco mentre va a scuola, tanto spavento e gamba fratturata

Nella mattinata di mercoledì 8 gennaio un giovane studente è stato investito in via Robecco a Cinisello Balsamo, ma per fortuna se l'è cavata con una frattura a una gamba.

L'episodio si è verificato mentre il giovane, un dodicenne residente nella limitrofa Muggiò, si stava recando a piedi a scuola intorno alle 8 del mattino, proprio durante il traffico di punta con studenti che vanno a scuola e adulti che vanno a lavoro.

Proprio mentre stava attraversando la strada è sopraggiunta una vettura, alla cui guida c'era una donna di 36 anni, che ha investito il ragazzo.

Subito sono accorsi sia una pattuglia della polizia locale per accertare le cause dell'incidente stradale che i soccorritori del 118 che hanno immobilizzato il giovane e l'hanno portato in ambulanza presso l'ospedale San Raffaele di Milano dove gli è stata diagnosticata una frattura.