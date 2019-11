"Io tifo positivo", i campioni di basket e volley Santorelli e Buti incontrano gli studenti

Nella serata di lunedì 11 novembre, alle ore 20.30, presso l'auditorium del centro culturale il Pertini di Cinisello Balsamo, gli studenti che partecipano al progetto "Io tifo positivo", l'attività realizzata in collaborazione con "Comunità Nuova Onlus", accompagnati dai loro genitori e dagli insegnanti, incontreranno due ospiti di eccellenza.

I due ospiti sono Francesco Santorelli e Simone Buti.

Francesco Santorelli è nato e cresciuto a Napoli, a 6 anni mentre giocava a calcio con degli amici viene investito da un’auto. Inizia a giocare a basket in carrozzina con la Ciss Napoli, poi nel 2010 arriva la chiamata del presidente Marson e il trasferimento in Brianza, dove decide di stabilirsi definitivamente.

Con la maglia della UnipolSai ha vinto per più anni lo scudetto, la super coppa e la coppa italiana. Oggi è uno dei pilastri della nazionale maggiore.

Simone Buti è l'ex capitano della nazionale maschile italiana e centrale della volley Milano. Tra le diverse vittorie in Nazionale si ricorda l’argento vinto in coppa del mondo in Giappone nel 2015 e l’argento dei giochi olimpici di Rio de Janeiro 2016.

Alla serata, saranno presenti anche il sindaco Giacomo Ghilardi e l'assessore allo sport Daniela Maggi che spiegano a una sola voce: «Il progetto "Io tifo positivo", che ha lo scopo di valorizzare lo sport come ambito sociale aggregativo e come strumento educativo, è molto apprezzato dai ragazzi. L'incontro con i campioni dello sport è sempre un'occasione di confronto e di crescita».