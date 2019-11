Al via le iscrizioni dei giovani per la "call" del workshop "Be Active - Shape Europe!"

E' partita da martedì 5 novembre la “Call” per partecipare al workshop “Be Active - Shape Europe!” che si terrà a Chiavenna dal 29 novembre al 1 dicembre.

Il tema principale del workshop sarà “la partecipazione attiva dei giovani” alla vita della città.

Venti giovani cinisellesi di età compresa tra i 18 e i 30 anni avranno tre giorni di tempo per confrontarsi sulle strategie che facilitano la cittadinanza attiva dei giovani e per costruire un percorso partecipato a Cinisello Balsamo.

Obiettivo è trovare modalità efficaci per il coinvolgimento dei giovani cittadini affinché si relazionino in maniera costruttiva con gli amministratori locali. "Be Active - Shape Europe" è un progetto finanziato dal Programma Europeo "Europa per i Cittadini" e si sta sviluppando parallelamente in Grecia, Regno Unito, Slovenia, Portogallo e Bulgaria, capofila del progetto è il Comune di Salonicco.

La partecipazione al laboratorio residenziale che si terrà a Chiavenna è totalmente gratuita basta iscriversi compilando il form sulla pagina web di Pagine Giovani-Comune di Cinisello Balsamo.

Conclusa l’esperienza a Chiavenna verrà selezionata una delegazione di almeno 5 partecipanti che proseguirà il percorso di "Be Active - Shape Europe", prendendo parte gratuitamente ai workshop residenziali a Salonicco, in Grecia, insieme a ragazzi provenienti dagli altri 5 paesi partner.

Così l'assessore alle politiche giovanili Daniela Maggi: «Il percorso non si esaurisce con la partecipazione ai workshop residenziali e il progetto è più ambizioso».

Prosegue Maggi: «Dopo la giunta aperta, che si è tenuta a maggio del 2019, vogliamo creare uno spazio permanente di incontro tra giovani e amministratori e dar voce soprattutto a coloro i quali non sono mai stati coinvolti in momenti di cittadinanza attiva o di volontariato».

Le iscrizioni termineranno mercoledì 20 novembre.