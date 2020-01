Il "Fatti Sentire" scalda i motori, è boom di giovani talenti per partecipare alla 2ª edizione

A meno di un mese dal termine delle iscrizioni del "Fatti Sentire Festival della Musica Emergente Italiana" è boom di candidati provenienti dal centro Sud Italia un po' come per la scorsa edizione dove tra i dodici finalisti erano molti provenienti dalla Sicilia, Puglia, Abruzzo e Lazio, vinse nella finale dell'8 giugno la cantante Ligure Stephanie da Genova davanti ad oltre cinquemila spettatori che decretarono un successo incredibile di pubblico in Piazza Gramsci.

Fino al 29 febbraio è possibile iscriversi in forma completamente gratuita sul sito www.fatti-sentire.it per candidarsi alle selezioni per le semifinali.

La finale del Fatti Sentire Festival sarà ancora una volta in piazza Gramsci sabato 13 giugno organizzata in collaborazione con il comune di Cinisello Balsamo e dalla Pro Loco di Cinisello Balsamo.

Bocche cucite, invece, da parte degli organizzatori per gli ospiti che andranno a impreziosire la finale come fu con Giordana Angi l'anno scorso.

Alcune voci di corridoio raccontano di artisti provenienti dalla scorsa edizione di "X Factor" e dell'edizione in corso di "Amici" di Maria De Filippi e del prossimo Festival di Sanremo; infatti la Rusty Records etichetta discografica del "Fatti Sentire Festival" sarà presente con una sua artista nella finale delle nuove proposte della kermesse sanremese , la giovanissima Tecla Insolia ( 16 anni ) già vincitrice nel 2019 di Sanremo Young che porterà sul palco dell'Ariston un brano dedicato alla forza delle donne intitolata 8 marzo.

Quindi il prossimo 13 giugno Cinisello Balsamo si troverà sotto i riflettori dello scenario discografico italiano come hanno ribattuto alcune testate di stampa nazionale per la finale dello scorso 8 giugno paragonandola al mai dimenticato Festivalbar.