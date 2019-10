Cinisello, la Locale compra le Jeep Renegade

I ghisa salgono sulla Jeep. La polizia locale di Cinisello Balsamo ha appena ampliato il proprio parco auto con due Renegade, che saranno in servizio dai prossimi mesi.

Le auto - ha fatto sapere il comune - saranno "destinate al servizio di pronto intervento e ai servizi di polizia stradale". Adesso le macchine saranno sottoposte a un mini processo di restyling: dovranno infatti essere dotate dei lampeggianti, delle sirene e allestite con le bande adesive rifrangenti e una targa speciale.

“L'acquisto delle auto si è reso necessario per far fronte alle nuove necessità del corpo che è stato potenziato e che nei prossimi mesi, a seguito del concorso che è in corso di svolgimento, verrà ulteriormente incrementato – ha spiegato il sindaco, Giacomo Ghilardi –. Abbiamo scelto mezzi funzionali. Un ulteriore investimento a favore della sicurezza in città”.

“Prosegue la scelta di questa amministrazione di voler investire sul potenziamento del corpo di polizia locale, non solo sul fronte delle risorse umane, ma anche con l'approvvigionamento di appositi mezzi, strumenti e dispositivi necessari a svolgere al meglio le funzioni di vigilanza, controllo e tutela del territorio", ha concluso il vicesindaco, Giuseppe Berlino, con delega alla Polizia Locale.