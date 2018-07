Il 27 luglio c'è "La Forma dell'acqua" in Villa Ghirlanda, una serata tra cinema e disabilità

Venerdì 27 luglio si rinnova l'appuntamento tra cinema e disabilità con una serata di cinema a sostegno del progetto L-inc.

L'evento, che si inserisce nel palinsesto di "Arianteo Villa Ghirlanda" di Cinisello Balsamo, giunto alla 43ª edizione, prevede la proiezione del film “La forma dell'acqua”, preceduta da un aperitivo al bar "Vento d'estate", all'interno della suggestiva cornice del parco di Villa Ghirlanda.

L-inc conclude la sua stagione di eventi prima della pausa estiva con una serata di cinema per sostenere i progetti di vita indipendente delle persone con disabilità che partecipano al progetto.

“La forma dell'acqua”, film statunitense del 2017 con la regia di Guillermo Del Toro, vincitore di quattro premi Oscar, è il racconto di una storia d’amore che ha come protagonista Elisa, ragazza affetta da mutismo che lavora in un laboratorio scientifico-militare di Baltimora, e una creatura anfibia, trasportata in segreto dall’Amazzonia.

Quella che vivranno è una vera e propria avventura, ambientata nell’America della guerra fredda degli anni Cinquanta, in cui la realtà si intreccia alla fantasia in una dimensione onirica.

La serata sarà una nuova occasione per riflettere sul tema della disabilità, ma anche su temi importanti come la discriminazione e la lotta per i propri diritti, che riguardano da vicino il progetto, a cui sarà devoluta parte del ricavato della serata.

Il costo di aperitivo + film è di 13 euro. È consigliabile prenotare l'aperitivo a eventi@laboratoriolinc.it

L-inc, laboratorio inclusione sociale disabilità, è un progetto che si propone di rendere la persona con disabilità protagonista del proprio percorso di vita. Nel 2017 L-inc ha avviato una sperimentazione, che al momento coinvolge 19 persone con disabilità, per accompagnarle a intraprendere un percorso di vita indipendente e che nel corso dei tre anni di progetto coinvolgerà complessivamente 60 persone con disabilità.

L-inc nasce dal progetto “Inclusione sociale e disabilità: percorsi di sperimentazione del budget di salute”, realizzato con il contributo di Fondazione Cariplo, nell'ambito del bando Welfare in azione.