La Tua Città: «Le due facce di piazza Gramsci, in festa, ma lasciata a inciviltà e degrado»

La lista civica "La Tua Città" denuncia una situazione di degrado "permanente" di piazza Gramsci, facendo lodi all'associazione CBcomm che cerca di rendarla più attrattiva (con la rassegna CBbau e con le bancarelle dei commercianti locali) e polemizzando con l'amministrazione comunale rea di non curarsi molto della decadenza del principale centro cittadino di Cinisello Balsamo.

Così il consigliere comunale Giuseppe Berlino: «E mentre in città l'associazione dei commercianti di CBcomm si impegna e cerca di rendere più vivibile e attrattiva la piazza e il centro cittadino, altri, dotati di minor senso civico, continuano indisturbati a gettare nel degrado quel che resta di una piazza fatiscente e senza alcun controllo».

Poi la stoccata all'amministrazione comunale: «Ha, tuttavia, anche le sue colpe, non solo non controlla e non adotta sanzioni verso costoro, ma guardate lo stato pietoso e pericoloso in cui versano gli accessi ai collegamenti elettrici presenti in piazza, liberamente accessibili a chiunque, (bambini compresi), immersi tra rifiuti, pozze d'acqua e umidità, con tutti i rischi che ne potrebbero derivare. Ma, evidentemente, si preferisce far finta di niente».