Berlino de "La Tua Città": «Il voto nazionale è un avviso di sfratto che fa tremare la Trezzi»

Arrivano le prime reazioni dai partiti locali di Cinisello Balsamo dopo i risultati locali (e nazionali) relativi alle elezioni politiche le cui proiezioni sono state ufficializzate in nottata.

A parlare è il consigliere comunale della lista civica di centrodestra "La Tua Città", che alle prossime elezioni comunali sarà sicuramente in coalizione con Lega e Forza Italia.

Così Berlino analizza il voto in una lettura che è per lui un chiaro "avviso di sfratto in corso": «Il voto di ieri (domenica 4 maggio, ndr) a Cinisello fa tremare la giunta Trezzi. Il segnale è arrivato forte e chiaro, e nonostante che, il Pd locale rispetto a quanto avvenuto a livello nazionale, ottenga qualche punto percentuale in più, il vantaggio della coalizione di centrodestra rispetto a un ipotetica coalizione di centrosinistra è netto e mette in grosso allarme la sinistra cinisellese».

Prosegue il consigliere comunale: «Questo risultato è frutto anche di 5 anni di amministrazione cittadina non apprezzata dagli elettori, e che le forze di opposizione hanno saputo evidenziare. C'è voglia di cambiamento, voglia di una città che sappia riprendersi da una declino sociale ed economico senza eguali, dove degrado, abbandono e insicurezza la fanno da padrona. Ora non dobbiamo fermarci, dimostriamo che cambiare si può, cambiare si deve».