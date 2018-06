Berlino de "La Tua Città": «Risultato storico, lo dedico a mio padre Piero e a Ciro Cesarano»

E' grande festa all'interno della coalizione di centrodestra per aver strappato Cinisello Balsamo, un cosiddetto "fortino rosso", al centrosinistra e tra chi esulta c'è il politico locale che ha raccolto il maggior consenso di preferenze al primo turno, ovvero Giuseppe Berlino de "La Tua Città".

Giuseppe Berlino, già consigliere comunale nell'appena trascorsa legislatura, ora entrerà dalla porta principale nel parlamentino locale (magari è pronto un ruolo da assessore per lui?).

Questo il suo commento a caldo dopo la festa notturna andata in scena a fine spoglio del ballottaggio: «Che dire? Ancora non ci credo, ma è successo. Dedico questo risultato storico, alla mia famiglia a chi mi è stato vicino in questi anni e a tutti gli amici che hanno creduto in me, ma non posso non pensare a due persone che avrei voluto fossero presenti oggi qui con con me, in questa giornata memorabile, a godersi questo cambiamento epocale».

La prima è «mio papà Piero che è stato il mio primo grande supporter, sin dagli inizi della mia attività politica», la seconda «è il compianto amico Ciro Cesarano che so, quanto anche lui, avrebbe desiderato, questo cambiamento in città».

Ma è già tempo di guardare avanti e di andare a governare: «Ora comincia il difficile, speriamo di esserne all'altezza. Grazie».