L'ex sindaco Carlo Lio diventa difensore civico in Regione, è bufera per il suo titolo di studio

L'ex sindaco di Cinisello Balsamo Carlo Lio finisce nella bufera mediatica dopo essere stato nominato difensore civico della Regione Lombardia. Questo dopo un servizio televisivo de "Le Iene" su Italia 1 che porta allo scoperta il suo titolo di studio: la terza media presa a 15 anni.

Da qui le accuse di non poter rivestire tale incarico perché non adeguatamente preparato da come si evince dal suo percorso di studi che non gli ha dato le giuste competenze (nei campi del diritto, dell'economia e della pubblica amministrazione).

Proprio Lio, che è stato primo cittadino cinisellese nel 1991, poi assessore regionale alle opere pubbliche, edilizia pubblica e protezione civile (nel 2000), ha cercato di difendersi al microfono dell'inviata de "Le Iene" Nadia Toffa.